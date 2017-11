La nouvelle avait commencé à circuler dès hier soir d’un placement imminent d’Ibrahim Patel en garde à vue. C’est chose faite depuis ce matin. Le président de la CCIR serait actuellement interrogé par les forces de l’ordre au sujet d’une affaire qui vient d’être jugée et dans laquelle pourtant, il a été relaxé. Il est actuellement à la gendarmerie de l’Etang Saint Paul.

Le patron de la CCIR était assigné en référé devant le tribunal pour une affaire de loyers impayés et de sous-location. Le propriétaire louait ce local basé à Saint Paul au 55 rue Marius et Ary Leblond 651€/mois à Ibrahim Patel (via sa société Yameirha Food), sauf qu’il dit n’avoir perçu aucun loyer depuis 2014. Et en prime, Ibrahim Patel avait sous loué ce même local à une compagnie d’assurance dont il percevait tous les mois le loyer de 1030€ et à qui il aurait fait payer le pas de porte 50 000 euros. Le mois dernier, à sa grande surprise, le propriétaire du local a été débouté de sa demande, au sujet de ces 23 000€ de loyers impayés, au motif qu’il n’aurait pas fait de bail en bonne et due forme à Ibrahim Patel. Ce dernier s’explique ce matin sur ce dossier.