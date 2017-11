Il achetait canapé, cave à vin, pièces de Maserati avec la carte bleue de l’UMS

Une enquête ca sûrement suivre au sein de l’UMS, l’Union Mutualité Solidarité. Le président de l’antenne de Saint Pierre est accusé par son conseil d’administration d’abus de biens sociaux, en clair, de confondre les cartes bleues, la sienne et celle de la mutuelle.

Michel Lambert président depuis 2004 aurait , selon Magalie Bertile et Gérald Ramalingom, utilisé la carte bancaire de la mutuelle pour des achats purement personnels, même s’il remboursait des mois plus tard ses achats. Et de citer quelques exemples : d’un canapé acheté 4058 euros à Bordeaux, ville où sa fille est installée comme étudiante, des pièces de rechange pour une Maserati, un sac Lancel à 1500 euros, des contraventions, des colipays, des retraits en liquide aussi.

Deux plaintes ont atterri sur le bureau du procureur, avec les avocats des plaignants Me Georges André Hoarau et Me Guillaume Albon. Quant au président Michel Lambert, il estime , dans le journal le Quotidien du 7/11/17, « qu’il s’agit d’une persécution ».

L’UMS emploie 33 personnes à la Réunion.