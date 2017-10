Il appelle 3 fois le Samu avant d’être secouru pour un infarctus

Le 28 septembre, un sétois est chez lui et regarde la télévision lorsqu’il ressent de fortes douleurs à la poitrine, relate France Bleu Hérault. Il est 20h15.

L’opératrice lui parle de crise d’angoisse

Il appelle une première fois le Samu et décrit ses symptômes. L’opératrice lui indique que les douleurs sont surement d’origine pulmonaire et qu’elle ne peut lui envoyer d’ambulance.

Une demi-heure plus tard, il rappelle les urgences car ses douleurs se sont intensifiées et tombe sur la même jeune femme. Les ambulances sont toujours toutes occupées. L’opératrice maintient qu’il s’agit d’une crise d’angoisse.

Marc se rend finalement tant bien que mal chez sa voisine, qui appelle à son tour les secours. Le ton monte avec l’opératrice – toujours la même – qui consent enfin à envoyer une ambulance.

Les médecins diagnostiquent un infarctus

Les médecins arrivent enfin et le diagnostic tombe : Marc a fait un infarctus. Son espérance de vie : une heure à une heure et demi. Il est finalement transporté à l’hôpital.

Une plainte contre X a été déposé mardi. La direction du CHU de Montpellier a déclaré qu’il était prêt à recevoir le sétois de 32 ans pour lui expliquer les conditions de sa prise en charge.