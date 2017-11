Il chute de la passerelle du Boulevard Sud !

Vers 22 heures, les secours et la police ont investi le Boulevard Sud à hauteur de l’Université. Une personne est tombée de la passerelle menant au Crous. Pour l’instant, la thèse du malaise est évoquée, l’homme aurait alors basculé par dessus la rembrade et terminé sur la double voie. L’homme a été pris en charge par les pompiers et conduit au CHU de Bellepierre.