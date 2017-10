Inde – Elle chute lors de la marche sur le feu.{VIDÉO}

L’incident s’est produit au village de Bagalgunte, dans la banlieue de Bangalore, en Inde, le 15 octobre.

Une femme a été sauvée par des fidèles courageux après sa chute sur des charbons ardents pendant le rituel de la marche sur feu. La femme courait pieds nus sur les braises, mais à mi-parcours, elle trébuche sur son sari et tombe le visage dans les braises chaudes.

Les fidèles, qui se trouvaient aux abord, se sont précipités pour l’aider et l’ont retiré rapidement, empêchant un drame plus grave. Elle a été emmenée à l’hôpital et traitée pour des brûlures mineures.

Une résidente locale, Namitha Gowda, a déclaré qu’un incident similaire s’était produit il y a deux ans. « Une femme était tombée pendant le rituel et avait été sauvée de la même manière. Porter un sari et marcher au feu est une mauvaise idée », a-t-elle dit.

Le village de Bagalgunte tient une foire religieuse annuelle en l’honneur d’une déesse locale et la marche sur le feu est un point culminant de l’événement.