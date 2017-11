Inde-L’horreur, il viole un bébé de 18 mois

Un homme a été arrêté à New Delhi après avoir violé un bébé de 18 mois sous les yeux de ses enfants, âgés de 2 et 4 ans. selon le Time of India, The Sun et le Daily Telegraph.

Les faits se sont déroulés mercredi 1er novembre. La fillette était venue jouer avec les enfants du suspect, un voisin, à son domicile. L’homme a profité de l’absence de son épouse, partie sur la terrasse pour travailler, pour commettre son crime. Ce, sous les yeux de ses propres enfants.

Après le viol, l’homme a déposé le bébé devant le domicile de sa mère. Cette dernière a ensuite constaté que sa petite fille saignait au niveau des parties intimes, et suite à ses blessures, la petite victime a été hospitalisée et a dû subir une intervention chirurgicale. Ce vendredi, elle se trouvait dans un état stable.

La mère a déposé plainte contre le suspect, qui a été interpellé à son domicile jeudi. Il encourt la prison à perpétuité.