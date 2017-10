Ingreed Mercredi contre Aziz Patel : « Qu’on me paie pour ce que j’ai réalisé »

Ingreed Mercredi a gagné l’élection de Miss Réunion en 2014. Mais son année de règne a été chaotique selon elle. Au point qu’elle en aurait fait une dépression, qu’elle aurait vu son contrat suspendu pour avoir demandé à « être payée pour sa présence aux événements, avec même un incident pour lequel le comité ne l’aurait pas protégée : une main aux fesses qui lui aurait été imposée en 2015 dans un salon automobile en métropole ».

A ces obligations professionnelles, Ingreed Mercredi indique qu’elle était supposée être systématiquement bien habillée, même très tôt le matin, et qu’elle ne devait pas s’afficher avec son petit ami. Pour son avocat, elle aurait perçu seulement 1750 euros en l’espace de 6 mois.

Côté défense, Me Rechad Patel estime qu’Ingreed Mercredi est une jeune femme vénale, qui veut « gagner au loto sans jouer » alors que le comité Miss Réunion n’a eu aucun problème en 24 ans ! « Elle a quand même reçu 48 000 euros de cadeaux dont une voiture ».

Aujourd’hui, Ingreed Mercredi demande à ce que son contrat de Miss soit requalifié en contrat de travail en bonne et due forme et 40 000 euros de dommages et intérêts. La décision tombera en février 2018 et si les Prud’hommes suivent, ce serait une première en France.

CREDIT PHOTOS / Facebook et photos publiques d’Ingreed Mercredi