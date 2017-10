Innovation sociale à La Possession: animateurs et éducateurs en formation

Une formation destinée aux animateurs et éducateurs a été dispensée par la fondation SEVE, à La Possession. La maire de La Possession, Vanessa Miranville et le mairie de Saint-Denis ont été à l’origine de ce projet. L’objectif en est de développer les ateliers de réflexion philosophique et de pratiques de l’attention à destination des enfants.

Frédéric Lenoir, philosophe et praticien des ces ateliers constate que cette formation permet d’aider les enfants à grandir en discernement et en humanité.