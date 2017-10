Inquiétante disparition de Raoul à la Ravine des Cabris

Les forces de l’ordre ont diffusé sa photo. Jean Nicole Vivan Raoul, surnommé Tioul est porté disparu et la disparition est considérée comme inquiétante par ses proches. L’homme réside chemin Anaclet Bénard, à la Ravine des Cabris. L’homme a quitté son domicile à pieds le vendredi 13 octobre vers 13h00 pour aller comme à son habitude faire un tour chemin Recherchant et n’est pas revenu depuis. Des recherches dans les environs sont restées vaines.

C’est un homme de type créole blanc, de taille moyenne, de corpulence mince, calvitie partielle, cheveux blancs, – age apparent la soixantaine, hémiplégique côté droit, se déplace à pied avec difficultés en traînant la jambe droite, ne parle pas, sait se faire comprendre mais présente des troubles psychologiques suite à un AVC. Il était vêtu au moment des faits d’un Polo rouge et gris, d’un short blanc à carreaux et coiffé d’une casquette rouge. On note la présence d’un tatouage au bras et de nombreuses cicatrices au niveau des jambes. En cas de découverte et/ou pour toute information, contacter le Commissariat de Police de St Pierre (0262 35 72 50) ou de La Ravine des Cabris (0262 91 73 50)