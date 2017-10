Insolite et rarissime ! Du vomi de baleine découvert sur une plage de la Réunion

C’est sur Radio Free Dom qu’un auditeur indiquait avoir fait une découverte insolite et peu ragoutante : il aurait trouvé du vomi de baleine sur une plage de l’ile. Une plage dont il ne nous a pas dévoilé le nom car selon lui sa trouvaille vaut de l’or. Il a consulté Internet et le vomi de baleine se négocierait autour de 15 000 euros le kilo.

Car ce vomi serait utilisé pour fabriquer paradoxalement du parfum. « L’ambre gris » , comme est surnommé le vomi des baleines, se transforme en effet en argile, « ça ressemble à un rocher mais c’est mou, et ce que j’ai trouvé oscille entre le rose, l’or et le beige clair » affirme-t-il. PODCAST à réentendre ici :

Et forcément, après l’intervention de cet auditeur, les réactions ne se sont pas faites attendre à la radio. Vous avez confirmé que cette trouvaille est rarissime :

Pour aller plus loin, et de source WIKIPEDIA :

À l’origine l’ambre gris a une odeur organique désagréable. Après exposition à la lumière et aux éléments pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il exhale son odeur définitive, chaude, animale, rappelant le tabac. Il permet de fixer d’autres parfums.On l’utilise alors dans la fabrication du parfum pour fixer et rehausser d’autres parfums plus fugitifs. En raison de son coût, il est le plus souvent remplacé par un substitut de synthèse.L’ambre gris doit sa valeur à son utilisation très ancienne en parfumerie et à son extrême rareté.