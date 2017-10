J-1 Grand Raid : remise des dossards à St Pierre

J-1 avant le départ de la mythique course du Grand Raid. Aujourd’hui ce sera un jour de très grosse affluence à Saint Pierre où se déroulera, dans les jardins de la mairie, la remise des dossards pour les quatre courses de cette 25eme édition.

En conséquence, et depuis 6 heures ce matin, la rue des Bons Enfants est fermée.

Notez que le parking de l’école Catholique, et celui la Rivière d’Abord sont réservés aux Raideurs

Les bénévoles sont déjà sur place.

Sur Radio Free Dom, on se prépare aussi. Un dispositif d’une vingtaine de personnes coordonnés par notre célèbre TiDash va arpenter les sentiers de la Diagonale des Fous, de jour comme de nuit, pour du non stop de jeudi soir à dimanche.

Vivez le Grand Raid, le Trail de Bourbon, la Mascareigne et la petite dernière, la course-relais avec de l’émotion pure, en direct sur Radio Free Dom, mais aussi sur Facebook et Freedom.fr, nous mettrons en ligne photos et vidéos LIVE tournées notamment depuis la moto TiDash qui va suivre les coureurs jusqu’à Piton Textor !