« Je réclame des mesures exceptionnelles pour la protection des commerçants »

Communiqué de Joseph SINIMALÉ, Maire de Saint-Paul

C’est au tour de Saint-Paul d’être touchée par cette nouvelle forme de délinquance grave qui s’est installée à La Réunion.

Je voudrais tout d’abord apporter tout mon soutien et ma sympathie à Jean Pierre Lao-Ouine et à tout son personnel suite à l’agression hors-norme dont ils ont été

victimes.

Face à cet évènement gravissime, je réclame des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité des commerçants et des usagers de Saint-Paul.

J’ai sollicité ce matin-même une rencontre avec le Sous- Préfet, le commandant de gendarmerie, l’association des commerçants de la Ville et les services de la mairie, afin

de décider ensemble des mesures à prendre rapidement.