Jean François Nativel devant le juge

Jean François Nativel de l’association OPR devant le juge.

Souvenez vous, le 10 septembre dernier, il avait organisé un rassemblement sur une plage de l’ouest. Quelques centaines de personnes étaient à l’eau. C’était dans le cadre de l’opération « nou’t tout dans la mer ».

Le mouvement n’a pas été autorisé et jugé ultra dangereux par les autorités qui l’ont donc assigné en justice. Quelques jours plus tard, le 14 septembre dernier, l’initiateur de cette manifestation a été convoqué à la gendarmerie et a été placé en garde à vue. Ce matin, il risque une mise en examen pour mise en danger de la vie d’autrui.

Il va s’expliquer les yeux dans les yeux avec le juge nous a-t-il confié.