Jeu Freedo Quotidien : 5900€ gagnés

Continuez à écouter Radio Free Dom et à acheter le Quotidien : ça peut rapporter gros !! A l’image de ce gain de 5 900 euros remporté hier par un couple de Piton Saint Leu, au jeu « le Freedoquotidien ». Annie et Christian sont de fidèles auditeurs de Free Dom et lecteurs du journal. Hier, ils ont eu du mal à croire que la chance frappait à leur porte sous la forme d’un appel téléphonique à 11H55.

