Job dating: plus de 400 postes proposés à Saint-Louis

Plus de 70 métiers, représentant plus de 400 postes disponibles ont été proposés par une quinzaine d’agences d’intérim classique, d’insertion et structures d’aide à la personnes ce matin au gymnase du lycée Victor Schoelcher, à Saint-Louis. Cela entre dans le cadre du Job dating, un événement organisé par la commune de Saint-Louis, à travers le contrat de plan communal pour l’insertion et la formation (CPCIF). Il s’agit en effet d’un rendez-vous incontournable pour les demandeurs d’emploi, les entreprises et les partenaires institutionnels pour mettre en lumière la synergie partenaire et la dynamique économique du territoire.

Les entreprises ont individuellement un maximum de candidats toute la matinée pour des entretiens de recrutement express de 5 minutes chacun. Elles ont pu également communiquer sur leurs offres d’emploi. Il s’agit alors d’une véritable opportunité pour les candidats qui voient la possibilité de proposer leurs compétences en direct. Ils pourront être recontactés par la suite pour un second entretien plus approfondi et plus classique.

L’objectif de cette manifestation est de mutualiser les politiques publiques pour apporter une réponse plus efficiente aux publics les plus en difficultés d’insertion. L’insertion professionnelle des Saint-Louisiens ne peut donc se concevoir sans une forte implication des acteurs locaux.