Elle rallie tous les suffrages depuis la sortie de son premier album il y a 2 jours.

Kénaëlle a une approche particulière de la musique : « Apporter une once de bien-être chez les gens qui écoutent l’album« . L’artiste est un talent qui monte dans la musique locale, avec deux premiers titres qui cartonnent : « Bon Dieu » et « Papillon La Lampe« .

L’album est composé de huit titres dont deux reprises (Oté Grand Mère de Ousanousava et Batarsité de Danyel Waro). Le choix du titre? » Il se trouve que j’ai dû arrêter la musique pour des raisons personnelles il y a quelques années, mais comme dit gramoun’ : « fais sat’ ou veut, quand lé dans out sang ou peut rien faire contre ça ». Le Karma est cette énergie qui te donne au bon moment ce que tu as besoin dans ta vie (bon ou mauvais). C’est donc pour cette symbolique que j’ai choisi ce titre. La musique est revenu vers moi au moment où j’avais le plus besoin, c’est une renaissance…« , explique la chanteuse.

« Depuis petite, je suis très croyante et très pratiquante (confession hindoue)« , raconte Kénaelle. « Ainsi, les sons que j’entends dans les temples ou partout ailleurs m’ont inspiré. J’ai voulu refléter ma personnalité à travers mes chansons et comme ma religion est un de mes piliers, je ne pouvais pas créer de musiques sans y apporter cette petite touche indienne« , voilà ce qui explique alors pourquoi les touches de sonorités indiennes dans son style, histoire de ne pas perdre de vue d’où elle vient. Mais l’artiste lance également qu’elle est une grande fan de la musique du groupe Ziskakan, qui puise beaucoup leur inspirations en Inde.

Une musique métisse, une musique vivante, le mélange de ses racines indiennes et de la culture réunionnaise, en musique, pour elle, « c’est fabuleux« . Mais ce n’est pas tout, « J’essaie également de mettre en valeur des textes qui amènent de la positivité chez les gens, dans le but de faire des messages. Je sais que même les plus petits m’écoutent, et je veux apporter ma petite pierre à l’édifice pour faire évoluer les esprits dans un monde meilleur. »