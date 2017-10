La CCI Réunion récompense ses diplômés des formations en alternance !

Le mercredi 18 octobre prochain, 574 diplômés des filières HRT, tertiaires (Commerce-

Comptabilité Gestion- Communication- RH…) et techniques (Industrie- BTP -Transport Logistique) de la CCI Réunion seront à l’honneur à l’occasion de la cérémonie de remise de diplômes qui se déroulera au CENTHOR.

La promotion 2017 affiche un taux de réussite de 77 % à travers plus de 50 formations du

CAP au BAC+5.

Pour de nombreuses entreprises les formations en alternance restent le moyen le plus sûr de former des futurs collaborateurs : plus d’expérience, plus de savoir-faire, plus de

motivation !