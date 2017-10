La colère des habitants de Bruniquel

La colère règne depuis ce matin au Lotissement Bruniquel. Une vingtaine d’habitants bloque l’entrée du village situé à la Saline, dans sa partie « basse » . Tous protestent contre l’opération RHI (Rénovation de l’Habitat Insalubre) menée par la SEDRE et intitulée « Canal le lièvre ».

Selon Mr Pavot, responsable de l’association des riverains de Bruniquel : « nous sommes situés dans la partie pauvre de Bruniquel, nos maisons ne sont pas cossues, et 29 doivent être réhabilitées. Toutefois, ils ont démarré les travaux de terrassement depuis 5 semaines, et il y a énormément de nuisances et de poussière. Plusieurs personnes sont tombées malades et ont du consulter leur médecin. Les plans qui avaient été modifiés, ne sont pas respectés, par exemple, on nous a promis un parc de jeu et on n’en voit pas la trace. Aucune enquête sociale, pas d’arrosage, des travaux qui s’achèvent super tard ».

Une vingtaine de riverains bloque donc le chantier ce mercredi matin, dans l’attente d’une réunion de concertation avec le chef des travaux.