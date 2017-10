La Croix-Rouge intensifie sa riposte à l’épidémie : 2 600 volontaires

La Croix-Rouge Malgache intensifie sa riposte à l’épidémie de peste et mobilise plus de 2 600 volontaires à travers le pays afin de travailler dans 22 régions et 44 districts. Les activités se répartissent en 6 axes :

Sensibilisation et engagement communautaire pour le changement de comportement

Surveillance épidémiologique à base communautaire et suivi des contacts

Enterrements dignes et sécurisésSoutien psychologique aux personnes affectées

Prise en charge clinique

Lutte anti-vectorielle

Pour soutenir les opérations, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge mobilise une équipe d’une vingtaine de personnes (coordinateur des opérations, épidémiologistes, médecins, infirmiers, logisticiens, hygiénistes, etc.).

Plusieurs Sociétés nationales appuient les opérations : la Croix-Rouge béninoise, la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge finlandaise, la Croix-Rouge néerlandaise.

La Croix-Rouge déploie également un centre de traitement de la peste d’une capacité de 50 lits afin de soutenir les autorités sanitaires.

L’objectif global est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité dans 22 régions prioritaires.

La Fédération lance un appel d’urgence de 5.5 M de francs suisses pour assister 2 millions de personnes durant 18 mois.

Situation au 17 octobre (données BNGRC)