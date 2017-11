Jean-Fred Gravina, 38 ans est décédé le 28 octobre dernier à Forgues en Métropole. Sa famille souhaite rapatrier son corps à La Réunion. « On fait tout notre possible, mais il n’avait plus ces papiers sur lui, nous n’avons pas son numéro de sécu et on attend le devis des pompes funèbres », explique Magalie, sa sœur.

La famille espère récolter des dons pour rapatrier le corps et pouvoir rendre à Jean-Fred un dernier hommage sur son île.

Contactez Magalie : 0693 408651