La fête de l’ail s’annonce festive à Petite Ile

La quatrième édition de la fête de l’ail s’annonce festive à l’image de la production locale qui ne cesse d’augmenter. Le coup d’envoi de la manifestation de trois jours sera donné ce soir, à 17h30 à Petite île avec un grand défilé « Ailloween » sur la rue du stade avec des associations de la ville. La fanfare Bruit de la Passion et les moringueurs de Raskok seront également au rendez-vous.

Cette principale ville productrice d’ail de La Réunion accueille également une brochette d’artistes dans le cadre du plateau musical de la fête de l’ail. A l’affiche à partir de 19 h : Lambians Faya, T- Matt, Mc Box, O- Mega, Speed Faya, DJ Yaya et DJ Awax. Place au séga Family à partir de 21h avec Benjam, Jo Vanny, Sista Flo, Olivier Brique, Dimitri Pitou et Hervé Imbert.

Plusieurs autres manifestations sont prévues samedi et dimanche comme pour confirmer que l’ail péi se porte bien malgré la concurrence avec la Chine en matière de prix. La qualité de la production locale de la Réunion reste supérieure à celle de l’ail importé. Le concours de belle botte d’ail prévu ce samedi devra le confirmer.

Et comme pour annoncer que l’ail péi se porte bien et relève désormais la tête comme l’a témoigné les dernières statistiques de la production locale (110 tonnes en 2016 et 135 tonnes en 2017), une cours de l’ail est prévue à Grande-Anse ce dimanche. Il s’agit d’une sorte de randonnée qui dure seulement quelques heures.