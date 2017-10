La Fondation Orange très active pour le numérique à la Réunion

La secrétaire générale de la Fondation d’Orange France est actuellement en visite à la Réunion. Brigitte AUDY a participé à deux actions concrètes de l’engagement sociétale d’Orange en faveur de l’éducation numérique à la Réunion, à commencer par ce mercredi à la Mission Locale Nord. Il s’agissait d’accompagner un projet ambitieux d’insertion des jeunes dans l’accès aux droitsnumériques » avec le Passeport Numérique de la Fondation Orange et la Mission Locale Nord.

Les équipes ont rencontré des stagiaires pour la remise du passeport numérique.

Et jeudi , la part belle était faite aux femmes, avec le coup de cœur « ô féminin 2016 » et une opération baptisée « Ensemble pour l’autonomie des

femmes » en partenariat avec la maison Digitale Kaz FanmBrik. Brigitte Audy a pu assister à l’inauguration du RunFabLab au Parc Technologique de la Réunion , à Sainte-Clotilde. Ce projet Kaz FanmBrik est piloté par Daniel Membrives, directeur de Solidarnum. En présence de Gilbert Annette, Maire de St-Denis et de Guy Martin, Vice-président délégué de CINOR, la Directrice Orange Réunion Mayotte, Mireille Hélou a souligné l’attention d’Orange à éclairer les métiers de demain, notamment au travers d’actions d’encouragement à la féminisation des métiers dits techniques.

REPORTAGE VIDEO