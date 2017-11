La France insoumise a présenté hier son contre-budget

Un budget à l’opposé de celui du gouvernement Macron qui s’appuie lui sur la fausse théorie du ruissellement et sur les vieux théorèmes caducs des années 70.

Ce contre-budget, aussi crédible que le chiffrage du programme de La France insoumise pour la présidentielle, a été réalisé avec la participation d’économistes, de hauts fonctionnaires, les collaborateurs des députés et du groupe parlementaire.

Etabli dans le respect des règles, certaines données sont avancées avec une grande prudence (ex : seuls 40 milliards sont pris en compte sur les 80 milliards supposés d’évasion fiscale). De même il ne prend pas en compte le protectionnisme solidaire ou la négociation de la dette prévus dans le programme présidentiel, « l’Avenir en commun ».

Le contre-budget oppose au budget des hyper-riches de Macron celui de l’intérêt général ; la règle verte à la règle d’or ; la relance de l’activité pour l’emploi et la réponse aux besoins et urgences de la société à l’austérité. Il s’appuie sur le cercle vertueux de l’investissement public, une fiscalité redistributive et le partage des richesses.

Le contre-budget fut introduit par Eric Coquerel (Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire) et expliqué par l’économiste Liêm Hoang-Ngoc. Les dépenses de ce budget ont été tour à tour détaillées par les députés du groupe (sécurité/justice, affaires sociales, enseignement scolaire et supérieur, planification écologique).

J-H Ratenon a présenté la partie sociale de l’investissement en hexagone et outre-mer :