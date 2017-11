La librairie du Chaudron vandalisée : les photos

Didier (en photo) est un patron en colère. Cette nuit à 2 heures du matin, les groupes de jeunes qui provoquaient les échaufourrées au Chaudron sont entrés dans sa librairie.

« Et pourtant j’emploie 4 personnes, qui vivent dans le quartier, je suis une petite entreprise, ce casse va me faire très mal, je ne sais pas si je vais me relever », nous confiait ce chef d’entreprise installé depuis de nombreuses années dans ce quartier.

« Je ne sais pas ce qui m’a retenu d’aller leur régler leur compte à coup de fusil, peut être qu’à ce moment là la police serait intervenue », car pour Didier, le noeud du problème est là. Le 17 il l’a appelé, ainsi que le commissariat, où on lui a dit que personne n’était disponible pour venir le voir, alors que son commerce était entouré de jeunes menaçants, qui cassaient l’intérieur et dérobait tout un stock de cigarettes livré en début de semaine.

Voici son témoignage ce matin sur Free Dom :