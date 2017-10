La Possession: la route de Dos d’Ane fermée pendant plus d’un mois

Du jeudi 26 octobre au 1er décembre 2017, la rue André Letoullec (RD1, route de Dos d’Âne) sera fermée à la circulation. Des travaux d’adduction en eau potable en sont en cause, selon la mairie de La Possession. Cette coupure s’effectue notamment entre le Chemin Boeuf Mort (Eglise de Sainte-Thérèse) et la rue des Ecoles (mairie annexe de Sainte-Thérèse).

Les horaires de fermeture sont fixés entre 8h30 et 15h30 et la commune de la Possession annonce qu’une déviation obligatoire est mise en place en passant par les rues Maurice Thorez et Ho Chi Minh. Les riverains habitant les quartiers de Dos d’Ane, Pichette et Sainte-Thérèse sont alors appelés à prendre leurs dispositions et à adapter leurs trajets et horaires en fonction de cette disposition.

Malgré tout, la commune indique que ses services , notamment la direction des études et travaux, restent toujours disponibles pour de plus amples renseignements (0262 224050).