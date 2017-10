La Possession: réflexion sur la lutte contre l’alcoolisme

Une rencontre pour engager une réflexion commune autour du thème « Lutte contre l’alcoolisme » se déroule à la salle du conseil municipal de la Possession.

Un appel à mobilisation a été lancé par le CCAS et la Ville aux acteurs médicaux sociaux aux associations, aux différents maires et élus de l’île, pour engager une réflexion commune autour du thème : « Lutte contre l’alcoolisme : prévention, accompagnement et réglementation – Un plan d’action efficace à La Réunion.

La ville de La Possession s’engage fortement à travers son CCAS dans une lutte et vers un renforcement de l’accompagnement, destiné aux personnes touchées ou tentées par cette consommation excessive.