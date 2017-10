La Possession s’engage dans la lutte contre l’alcoolisme

« L’alcool i détruit tout’ su son passage, à ou même et out’ l’entourage ossi » a déclaré M. LAMY, médiateur de terrain du CCAS.

Consciente des dégâts occasionnés par la consommation excessive d’alcool, la Ville de La Possession, s’engage fortement à travers son CCAS, dans une lutte et vers un renforcement de l’accompagnement, destiné aux personnes touchées ou tentées par cette consommation excessive.

La Ville de La Possession met tout en œuvre pour appliquer les mesures législatives restreignant la consommation d’alcool sur son territoire.

Suite au diagnostic de terrain mené par l’Observatoire Régional de la Santé : la lutte contre l’addiction alcoolique a été repérée comme une des priorités à inscrire dans le programme du Contrat Local de Santé, signé par la Ville.

A cet effet, le CCAS a tenu à renforcer son accompagnement pour les personnes malades alcooliques, et proposer de véritables espaces de dialogue et d’accueil, des actions partenariales de santé, ainsi que l’ « accompagnement personnalisé », en plus de l’important volet « prévention » mené sur la Commune et du partenariat tissé avec le monde associatif.

« Pou aret’ l’alccol i fo la volonté et pou trouv la volonté i fo pense o ravages que li fé dans out vie » Témoignage de Maximin, un malade alcoolique abstinent.

Trois mots résument l’ambition de la Ville et du CCAS: prévention, mobilisation et accompagnement !

« Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce fléau qu’est l’alcoolisme.

Nous sentons également de la part des autres communes de l’île cette volonté de lutter contre ce phénomène de société. Un plan d’action efficace doit se dessiner en concertation avec les différents acteurs mobilisables de l’île. A la Possession, nous nous y engageons !

Un geste, une parole, une main tendue peuvent signifier beaucoup pour ces personnes » a déclaré Mme LAURET, Vice Présidente du CCAS de la Possession.

Un appel à la mobilisation est lancé par le CCAS et la Ville de La Possession, aux acteurs médicaux sociaux, aux associations, aux différents Maires et Élus de l’île, pour engager une réflexion commune autour du thème : « Lutte contre l’alcoolisme : prévention, accompagnement et règlementation – Un plan d’action efficace à La Réunion ».

Le Rendez-vous est pris pour le 11 octobre 2017, en salle du Conseil Municipal de la Possession, à 14heures !