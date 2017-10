« La Région quitte Florilèges »

Voici le communiqué de la mairie du Tampon :

« »Florilèges » est un événement qui rassemble tous les Tamponnais et plus largement les

Réunionnais. Dans cet esprit, la commune invite l’ensemble des partenaires à

l’inauguration officielle : l’Etat, la Région Réunion, le Conseil départemental, la

Chambre d’Agriculture, les représentants des horticulteurs et des pépiniéristes, la

Chambre des Métiers et de l’artisanat, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le

syndicat mixte de Pierrefonds, les communes du sud…

Compte tenu du grand nombre de partenaires et des différences séquences liées au

déroulement de cette inauguration avec notamment les remises de prix, il est convenu

pour le discours d’ouverture, que seul le représentant de l’Etat intervient après

l’allocution du Maire.

Ce déroulé, absolument identique à celui des années précédentes, a été envoyé à

l’avance à tous les partenaires. Informé à sa demande de la confirmation de ce déroulé

depuis lundi dernier, la Région Réunion a indiqué à la commune mercredi,

c ‘est à dire il y a 2 jours, qu’elle serait représentée par Nathalie Bassire, en sa qualité

de conseillère régionale.

A la surprise générale, Mme Bassire est arrivée en écharpe de députée, voulant

marquer la distinction avec sa qualité de représentante de la Région.

Et tôt ce matin, les équipes de la Région ont quitté le stand qui leur avait été attribué

dans le parc floral dans les mêmes conditions que l’an dernier.

La commune du Tampon regrette sincèrement cette décision de la Région de quitter

Florilèges, une décision contraire à l’esprit de cet événement fédérateur ».