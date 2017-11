La Réunion dans l’oeil des caméras internationales

Que ce soit au Festival de Cannes, à la cérémonie des Césars ou au Festival du Film d’Animation d’Annecy, La Réunion s’invite désormais sur les tapis rouge les plus prestigieux. Ces deux dernières années, ce sont 7 projets cinématographiques mettant notre territoire en avant qui ont été récompensés dans des festivals de renoms.

Dans ce même intervalle, une quinzaine de projets nationaux ou internationaux ont été tournés sur l’île, un chiffre inédit sur les dernières décennies. Forts du succès des 3 éditions précédentes, NEXA, l’Agence Film Réunion et l’Ile de La Réunion Tourisme renouvellent l’opération Eductour et organisent « La Réunion des Cinémas » 2017, événement incontournable mettant à l’honneur la filière de l’audiovisuel à La Réunion.

Organisé dans le cadre du label « Terre d’images et de tournages », cet évènement rassemblera une nouvelle fois un public éclectique autour de la passion du septième art. En 2016, ils étaient 12 professionnels à sillonner notre île. Cette année, ils seront 25 réalisateurs, producteurs, scénaristes, distributeurs en provenance d’Europe (France, Belgique, Allemagne, Angleterre), d’Afrique du Sud, d’Inde, de Chine, des Etats-Unis à arpenter les plus beaux sites de La Réunion.

Du 5 au 12 novembre, cette opération d’envergure sera l’occasion de renforcer la notoriété de l’île sur le marché international, grâce à la puissance du média «cinéma».

Les professionnels extérieurs seront invités à découvrir l’incroyable diversité de paysages disponible sur un périmètre de 2.500 km2, offrant de multiples opportunités de tournages : décors naturels, urbains ou industriels, multiplicité de climats, population métissée, patrimoine architectural …

Ce coup de projecteur vise également à promouvoir le savoir-faire local, à travers des séquences réservées aux acteurs locaux. L’objectif est d’impulser des projets communs et des partenariats avec les invités internationaux et d’accroitre la fréquence des tournages à La Réunion. Ce « voyage-découverte » sera donc complété de sessions de travail B to B et networking, de pitch et projections qui favoriseront les rencontres et le réseautage entre les professionnels de l’île et les invités extérieurs. Au programme s’ajouteront des conférences où seront exposés l’ensemble des moyens humains, techniques et financiers disponibles sur l’île, relatifs à l’industrie cinématographique.

A travers cette opération de promotion du territoire, NEXA, l’Agence Film Réunion et l’Ile de La Réunion Tourisme, se réjouissent de contribuer à renforcer la notoriété et l’attractivité économique, touristique et culturelle de La Réunion.