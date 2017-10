La saison des croisières est lancée !

Au total, ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de bateaux qui feront escale sur l’île intense entre octobre 2017 et avril 2018, contre 27 pour la saison 2016/ 2017. Cette nouvelle saison emmènera donc encore plus de croisiéristes que la précédente à la découverte de notre destination, de ses territoires et de ses multiples trésors.

Dans une logique de développement de la filière, qui prend au fil des années de plus en plus d’ampleur à La Réunion, la zone d’accueil de la gare maritime a été réaménagée par le Grand Port Maritime de La Réunion et de nouveaux visuels d’accueil ont été installés en partenariat avec la FRT et l’IRT.

L’origine des croisiéristes variera au fil de la saison et, parmi les visiteurs en provenance des pays d’Europe et d’Afrique du Sud, on notera l’intérêt croissant des Australiens pour notre destination. Chargées de l’accueil au port de la Pointe des Galets, les équipes de la FRT auront pour mission de les orienter vers les différentes activités et visites possibles durant les escales.

Comme chaque année, tout un territoire se mobilise pour les accueillir et leur faire découvrir les différentes facettes de l’île intense : du massif du volcan aux richesses architecturales de Saint-Denis, des Hauts de l’île aux plages de sable noir ou blond, ils auront l’occasion de goûter aux saveurs culinaires réunionnaises et de retracer l’histoire de La Réunion dans les différents musées régionaux.

Il s’agit d’une réelle opportunité pour tous les professionnels du tourisme de l’île, qu’ils soient restaurateurs, guides, transporteurs, encadrants d’activités de pleine nature, artisans ou commerçants. L’IRT, pour sa part, se félicite de l’attrait grandissant de la destination et maintiendra en 2018 une importante présence médiatique destinée à soutenir la croissance observée sur l’année 2017.