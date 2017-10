La société civile de Saint-Leu désavoue Thierry Robert

Dans un communiqué publié ce mardi 10 octobre, la société civile de Saint-Leu désavoue le député de la 7e circonscription et ex-maire de Saint-Leu.

« Thierry Robert, l’ex maire de St-Leu est le roi du zigzag en politique : aux élections sénatoriales de septembre 2017, il pactise avec la fédération socialiste de La Réunion et lance une prétendue coalition réunionnaise alliant le LPA et le PS 974. Le parlementaire MoDem proclamait alors que cette alliance était faite pour durer dans le temps. »

« Un mois plus tard, pour l’élection à la présidence du Département, Thierry Robert soutient publiquement un candidat estampillé Les Républicains. Le député de la 7e circonscription de La Réunion montre encore une fois son incohérence politique totale, faite de petits calculs politiques biscornus et d’arrangements d’arrière cuisine, bref de la politique comme avant ! »

Les Saint-Leusiens se disent ainsi avoir marre de voir l’image de leur ville écornée par les soubresauts et autres virevoltages incessants de leur ex-maire. Ils revendiquent alors le « droit d’être dissociés des affaires de Thierry Robert« . Pour la société civile de cette commune, Saint-Leu reste la Yop Rip Curl Surf Cup, le festival Sakifo, la Mégavalanche ou encore l’événement Keep In Touch.

La société civile de Saint-Leu précise que si elle soutient toutes les actions culturelles et sportives phares et populaires, c’est surtout pour rehausser l’image de la ville.