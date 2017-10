La surprise Jean-Eddy Lauret à l’arrivée de la Mascareigne !

Le réunionnais devrait terminer la course avec 10 minutes d’avance sur ses concurrents pour cette course de la Mascareigne ! Jean Eddy Lauret a sérieusement creusé l’écart dès le passage sur Saint Denis, et le chemin des Anglais. Il devance donc Thibault Barronian, qui pourtant avait caracolé en tête de la Mascareigne, et qui n’est autre que le partenaire de Killian Jornet et François D’Haene.

« Sur le CV, précise Ti Dash, qui a fini la course aux côtés de Jean Eddy Lauret dans la descente du Colorado vers le pont de la Redoute, mettre en 2eme position un coureur de cette envergure, c’est champagne à l’arrivée!! »

Jean Eddy Lauret poursuit son effort et devrait dans quelques minutes passer le premier la ligne d’arrivée !