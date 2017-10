LA VILLA TAK EN HAUT (Location meublée)

La Plaine Des Palmistes

Envie de profiter de la tranquillité des hauts, la Plaine des Palmistes, séjour entre amis, en famille ou en amoureux.

Loue agréable maison neuve F3 (60 m²) sur un terrain de 500 m². A 2 mn en voiture du centre et des commerces (Restaurants, boulangeries, snack bar, fruits et légumes, pharmacie…).

Tous les matins, vous pourrez contempler un magnifique lever du jour avec une vue imprenable en dégustant votre petit déjeuner

Vous respirerez le bon air des hauts de l’Ile.

Vous aurez l, occasion de vous promener sur les nombreux sentiers et ainsi de contempler faune et flore.

Les balades (A pied ou VTT) vous feront voir des paysages typiques de la région.

A proximité des plus belles randonnées de l’île, trou de fer, le volcan, le piton des neiges, la route des laves, La Cascade Biberon, Foret de Bélouve, Foret de Bébour etc…

Activités : Centre équestre, domaine des Tourelles, Acroplaine….

CAPACITE 7

PERSONNES (6 couchages + 1 Matelas)

Tarifs:

Week end (Du vendredi au Dimanche): 250Euro(s)

Semaine (Du Samedi au Samedi) : 460Euro(s)

Prix/ Nuit : 80Euro(s) (2 Nuits Minimum)

30% d’acompte pour la réservation.

Tarifs, réservations, renseignements etc….me contacter.

Tél : 06.92.14.90.85.

E-mail : [email protected]

