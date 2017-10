La ville du Port récompensée pour ses services rendus

La ville du Port devient la troisième ville de la Réunion à être certifiée par l’AFNOR pour ses services rendus aux usagers. Après la ville de Saint-Denis et de Saint-Benoît, elle vient de recevoir son certificat de distinction. Ce label est délivré pour une durée de 3 ans, avec obligation de réaliser un audit de suivi annuel permettant de s’assurer du respect des engagements du référentiel Qualiville.

Olivier Hoarau, maire du Port, se félicite de cette certification qui vient récompenser une volonté politique, une mobilisation du personnel, une démarche d’optimisation du service rendu aux administrés et conforte la place de l’usager au cœur du service public. Depuis 2014, la ville du Port a entrepris la modernisation de ses services. Dans cette optique, et afin d’améliorer la prise en charge des usagers, une nouvelle organisation de l’accueil du public a été élaborée en interne et mise en place rapidement.

Pour le changement, la ville du Port a mis entre autres en place un espace d’accueil plus convivial avec plantes vertes, fontaine à eau, borne fleurie et distributeur d’en cas sain, des informations sur les heures d’affluence à l’état civil, des délais de réponse courts aux appels téléphoniques, une gestion des files d’attente avec une borne à tickets pour fluidifier le trafic et un accompagnement des visiteurs dans les étages.