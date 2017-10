Lacouture : « envers et contre tout, je serai candidat à la présidence du Département »

Jean-Claude Lacouture est souvent présenté, ces derniers temps, comme l’un des postulants à la présidence du conseil départemental pour remplacer Nassimah Dindar, qui a été élue sénatrice le 24 septembre dernier. Il est dit régulièrement que « Jean-Claude Lacouture est l’homme de Didier Robert » tandis que « Cyrille Melchior est le candidat de Fontaine-Dindar-Thierry Robert et consorts ». Pour en savoir plus, nous avons joint, hier soir, Jean-Lacouture, maire et conseiller départemental de l’Etang-Salé depuis 20 ans. Plus que jamais déterminé dans sa démarche, Jean-Claude Lacouture (LR) affirme : « envers et contre tout je serai candidat à la présidence du conseil départemental ».

Et lorsqu’on lui demande s’il sera le « candidat de… », il répond tout de go : « je ne suis l’homme de personne, ni de Didier Robert, ni de Michel Fontaine ou de qui que ce soit. Lorsqu’il a fallu me positionner contre la carrière de Bois Blanc, je me suis positionné en tant que maire de l’Etang-Salé même si ça n’allait pas dans le sens du président de la Région. Je lui ai dit à ce moment là : Didier tu ne te mêles pas de ça, et il ne s’en est pas mêlé ».

Pour revenir à la présidence du conseil départemental, le maire de l’Etang-Salé estime que « ce sont les 33 élus de la majorité départementale qui doivent décider entre eux. Cette décision n’appartient ni à Michel Fontaine ni à Didier Robert. Ça suffit ! Moi je ne crois pas aux faiseurs de rois ou de reines ».

Et Jean-Claude Lacouture d’ajouter : « il ne s’agit pas ici d’un scrutin de liste où il y a un leader qui donne la marche à suivre. Notre mandat de conseiller départemental, nous sommes allés le décrocher chacun avec les dents. Donc il revient aux élus de la majorité de se prononcer. Moi j’estime que je n’ai pas de compte à rendre à Michel Fontaine. Or, à quoi on assiste aujourd’hui ? On est en train de casser le groupe majoritaire au Département. On a vraiment la droite la plus bête du monde. Je ne comprends plus rien ».

« La droite la plus bête du monde »

Jean-Claude Lacouture explique encore qu’il n’a pas l’habitude de marquer des buts contre son camp. « Il y a manifestement au sein de la droite des élus essuie-glaces ». Pour le maire de l’Etang-Salé, « seule l’union garantit la victoire. On l’a vu aux municipales, aux départementales, aux régionales, aux législatives et aux sénatoriales. Il serait bête de perdre la présidence du Département à cause de la désunion ».

Autre précision apportée par Jean-Claude Lacouture : « j’ai effectivement remarqué que les cartes étaient biaisées et que les dés étaient pipés, mais je ne désespère pas une réunion de tous les élus de la majorité départementale pour une vraie discussion dans la transparence. Appelez cela comme vous voulez, primaire, réunion, peu importe mais l’essentiel est d’en parler de façon collégiale plutôt que de monter des combines dans l’intérêt de certains au détriment des autres. Moi je ne suis pas pour la guerre des chefs ».

Enfin, Jean-Claude Lacouture qui est aussi vice-président de Michel Fontaine à la Civis indique avoir déjà rencontré plusieurs de ses collègues, sans compter qu’il y en a ceux qui l’appellent dans la perspective de cette élection. « Il faut que les 33 se réunissent, qu’ils désignent un candidat et toute la majorité départementale doit faire bloc derrière ce candidat ». Inutile de préciser que Jean-Claude Lacouture se voit évidemment bien être « ce candidat » en question ! A suivre…

