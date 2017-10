LADOM: la baisse du budget interpelle Nathalie Bassire

La baisse des crédits alloués à LADOM de près de 9 millions d’euros (soit quasiment – 13%) par rapport à la loi de finances initiale pour 2017 préoccupe la députée de la Réunion, Nathalie Bassire. Dans un communiqué, elle a partagé l’inquiétude des ses collègues parlementaires d’Outre-mer.

« Je confirme que la formation et l’insertion professionnelle de notre jeunesse ultramarine doit rester une priorité, notamment à La Réunion.Je tiens toutefois à sensibiliser le gouvernement actuel sur la nécessité en même temps, et à mon sens, d’orienter plus de crédits de LADOM à destination de la mobilité éducative vers la France hexagonale, afin de permettre, ici, à la Région Réunion de se concentrer sur la mobilité éducative sur le plan international. »

Nathalie Bassire lance qu’il « est urgent de rectifier la trajectoire inadéquate qu’avait prise le précédent gouvernement et de rétablir un partenariat équilibré« .

Comme le président de Région, Didier Robert, elle invite l’Etat à revenir à la table des partenaires financiers pour discuter de la question de continuité territoriale réelle pour l’ensemble des concitoyens ultramarins, en particulier les Réunionnais.