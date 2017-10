Laëtitia Redonet : « Pas qu’à Hollywood, le sexisme sévit aussi au JIR »

S’estimant « injustement attaquée » dans un éditorial du JIR, le samedi 7 octobre dernier, Laëtitia Redonet, conseillère politique Outremers pour « La République En Marche » à Paris, a fait parvenir aux rédactions sa réponse au directeur général du JIR dans laquelle elle dénonce « la forme sexiste et machiste du papier » de ce dernier. Voici l’intégralité de la réponse de Mme Redonet : « Dans l’éditorial du 7 octobre dernier du Journal de l’Île de la Réunion, j’ai eu l’immense privilège d’être l’objet, au sens propre comme au figuré, de la prose de Jacques Tillier. Il faut reconnaître une chose : le style est aussi bon que le fond est inexistant.

Inexistant car, finalement, qu’apprend-on ? En tout cas rien du sujet crucial qui pourrait intéresser les journalistes et donc les Réunionnais(es) : quelle implantation politique et citoyenne du mouvement La République En Marche à la Réunion et quels bénéfices pour la population ? Monsieur le Rédacteur en Chef a préféré s’attacher à écrire de la désinformation caricaturée sur mon travail et ma personne.

Si l’honnêteté intellectuelle avait été la guide de sa plume, alors il aurait dit que j’avais rencontré Thierry Robert à l’occasion d’une réunion qui réunissait non pas deux mais une dizaine d’autres personnes. Ces personnes étaient les élus ultramarins et les collaborateurs déclarés compatibles avec la République En Marche. Si honnêteté intellectuelle il y avait eue, alors ce monsieur en sa qualité de journaliste aurait informé la population réunionnaise que le mouvement du Président de la République participait à cette réunion avec les élus de la majorité pour établir un cadre de travail commun et savoir de quelle façon le mouvement LaREM pouvait aider au mieux les parlementaires ultramarins à défendre les dossiers locaux. En somme, si une enquête qualitative avait été menée, alors monsieur Tillier aurait pu rapporter la vérité, celle de dire que Thierry Robert et moi-même étions invités à la même réunion et que LaREM était dans une attitude de travail constructive avec les élus de la majorité. Et si le cœur lui en disait, il aurait même pu se réjouir que notre objectif de travail soit de réduire les inégalités sociales en Outremer et de favoriser le développement économique. Malheureusement, il en fût tout autre.

« Les fantasmes de monsieur Tillier »

Au-delà du fond médiocre, il faut aussi dénoncer la forme sexiste et machiste de son papier. Il y a cette volonté de décrédibiliser par les mots le travail d’une jeune femme parce que précisément elle est femme. Jamais monsieur Tillier n’aurait écrit qu’un jeune homme gonflait la braguette pour s’adresser à ses interlocuteurs pour accomplir son travail. Ce procédé facile de dévalorisation des méthodes de travail d’une femme qui convoquerait davantage son corps que son cerveau pour agir est d’un autre temps. En effet, si monsieur Tillier accouchait d’informations plutôt que de fantasmes, il saurait qu’en 2011 en France, 57,6% des femmes faisaient des études supérieures contre 42,5% d’hommes. Il saurait aussi qu’en moyenne, dans notre pays, aujourd’hui, près de 50% des élus locaux sont des femmes (elles font donc de la politique, ce truc d’hommes!). Les chiffres parlent et témoignent de la douance des femmes. Et j’ai moi-même fait partie de ces 57,6%. Un acte, un écrit sexiste est grave car il tend à délégitimer, à inférioriser une femme alors qu’elle est capable comme toute autre personne d’occuper la place à laquelle elle aspire, notamment dans le monde du travail. Vivre dans une société progressiste n’est en rien une évidence, et je crois qu’il faut combattre par la loi et le verbe toute démonstration qui ne tend pas à respecter la moitié de l’humanité ».