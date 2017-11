L’Arabie saoudite a intercepté et détruit samedi un « missile balistique » au nord-est de la capitale, Riyad, après son lancement depuis le Yémen, ont rapporté les médias officiels.

« La défense aérienne saoudienne intercepte un missile balistique au nord-est de Riyad », a déclaré la télévision d’Etat saoudienne.

La chaîne d’information publique Al-Ekhbariya a déclaré que le missile « était de taille limitée (et) aucun blessé ou dommage » ont été signalés.

Le missile a été détruit près de l’aéroport international King Khaled de Riyad, qui fonctionnait normalement, at-il ajouté.

Les rebelles Huthi, soutenus par l’Iran et soutenus par l’Iran, ont affirmé avoir tiré le missile sur l’aéroport, a annoncé la chaîne de télévision Al-Masirah.

Le Yémen, voisin du sud de l’Arabie saoudite, a été déchiré par une guerre entre le gouvernement du président Abedrabbo Mansour Hadi soutenu par les Saoudiens et les rebelles Huthi soutenus par l’Iran.

Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue en 2015 pour soutenir le gouvernement de Hadi après la prise de la capitale Sanaa par les Houthis chiites.

Les rebelles continuent à détenir une grande partie du pays.

Les pourparlers soutenus par l’ONU n’ont pas réussi à négocier un règlement politique pour mettre fin aux combats, qui ont fait plus de 8 600 morts depuis l’intervention de la coalition.

Une épidémie de choléra a fait plus de 2.100 victimes au Yémen depuis avril, alors que les hôpitaux luttent pour obtenir des vivres dans le cadre d’un blocus aérien et maritime de la part de la coalition.

Les Nations Unies ont averti que le Yémen est maintenant au bord de la famine