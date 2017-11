Le collectif des riverains de l’Ermitage se mobilise

Les nuisances sonores , les risques de débordements et d’accidents à la sortie des soirées, les paillotes de la plage, la reprise des travaux sur le Cocobeach et la Bobine, l’érosion de la plage…Autant de motifs ont poussé les riverains à mettre en place le collectif des riverains de l’Ermitage.

Cette association a pour objectif de trouver une solution définitive à ces problèmes, face notamment aux manques de réactions des pouvoirs publics. Par le biais de ce collectif, les riverains souhaitent que les associations, usagers de la plage de Saint-Gilles-Les Bains l’Ermitage « retrouvent les conditions de vie nécessaires à l’épanouissement des riverains et des Réunionnais de plus en plus nombre à profiter de cette plage« .

Pour eux, une mobilisation est nécessaire pour « protéger notre patrimoine littoral, notre lagon, nos plages et les espaces sensibles dans l’esprit que nous n’héritons pas de la terre de nos parents mais nous l’empruntons à nos enfants« .

Dans ses démarches, le collectif envisage de diffuser « des courriers de demande de rendrez-vous d’explication sur la situation de l’Ermitage » dès lundi. Il va également soutenir cette action en justice afin de rétablir la loi du littoral sur les plages et le respect du domaine maritime.