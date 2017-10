Le Dipavali débute la semaine prochaine à St André

La ville de Saint-André célébre le Dipavali du 25 au 29 octobre sur le thème « De la

Lumière en musique ». Cette fête culturelle mobilise les femmes et les hommes de la ville

mais aussi les associations de toute l’île qui viennent participer au grand défilé samedi 28

octobre mais aussi présenter leurs spectacles sur les différentes scènes de la ville ( Parc

du Colosse, Stade Sarda Garriga…). Le Parc du Colosse accueillera comme chaque

année la méla indienne, véritable village où exposants, artistes et visiteurs se retrouvent.

Un village indien au Parc du Colosse

Le majestueux Parc du Colosse accueillera une méla indienne, carrefour des senteurs,

des couleurs et des bonnes affaires. Ce village indien nous fera découvrir divers secteurs

d’activités, allant de l’agroalimentaire à l’artisanat en passant par les luminaires, la

peinture, l’ameublement, la bijouterie, la maroquinerie, l’habillement, la gastronomie, les

pâtisseries. Plus de 55 exposants sont attendus avec la participation d’une quinzaine

d’Indiens et Mauriciens.

Venez profiter d’une pause gourmande ou d’une balade pour découvrir la prestation des

associations venues des 4 coins de l’île. Petits et grands partageront la scène du Parc du

Colosse aux rythmes des différentes danses indiennes. Le Groupe d’artistes KHAN qui

nous vient de l’Inde du Nord animera le village de la mêla avec différents spectacles :

acrobaties, jongleries, magie, musique, tambours de Manipoury, art martial…

Animations tous les après-midi au coeur de la mêla indienne sauf le samedi 28 octobre

jour du défilé.

Un concert unique à La Réunion

Pour vivre le thème : « De la Lumière en Musique », la Ville de Saint-André aura l’honneur

d’accueillir de talentueux artistes venus de l’Inde. Les amateurs de musique classique

indienne vont être ravis. Shubhendra Rao et son épouse Saskia Rao, disciples de Ravi

Shankar et de Hari Prasad Chaurasia , seront accompagnés par leur jeune et talentueux

fils Ishaan Rao au piano et Aditya Kalyanpur, l’un des plus prometteurs joueurs de tabla de

l’Inde.

Saint-André vibre aux rythmes du Grand défilé

Le grand défilé aura lieu le samedi 28 octobre dans le centre ville jusqu’au stade Sarda

Garriga. Pour la deuxième année consécutive, les chars ne seront pas tirés par des

tracteurs mais par des pick-up mises à disposition par CMM Automobiles. En effet, des

véhicules de la marque Ford Ranger habillés aux couleurs du Dipavali tireront les chars

pour plus de sécurité et d’élégance.

Programme du grand défilé.

17H45 – DÉPART PISCINE MUNICIPALE

Sur le thème de la Lumière en Musique, défilé de 6 chars réalisés, sous la conduite

d’artistes plasticiens venus de l’Inde raconte l’histoire de la musique indienne.

1500 artistes, danseurs, cavaliers des associations de toute l’île se mobilisent pour faire

vivre le Dipavali, de la piscine municipale au Stade Sarda, à travers l’Avenue Ile de

France, l’Avenue de la République et Rue de la Communauté. Présentation de la Lumière

à la Tribune Officielle Place de la Mairie.

Un conseil : venez tôt car les rues du centre-ville seront fermées à la circulation à partir de

13h

LE SPECTACLE FINAL

20H00 – STADE SARDA GARRIGA

40 minutes au rythme de la danse indienne, avec 10 tableaux empruntant aussi bien à

des formes villageoises, à des chorégraphies bollywoodiennes, qu’à des genres

classiques, comme le Bharata Natyam, la danse Tamura et Manipoury.

La surprise de la soirée sera la présence exceptionnelle de Pandit Shubhendra et Saskia

Raopour de la musique classique Hindoustani.

LE FEU D’ARTIFICE

21H00 – Feu d’artifice et spectacle pyrotechnique sur le stade SARDA GARRIGA

Dimanche 29 octobre c’est la fête des couleurs

C’est un des temps forts de la manifestation, le Holi-holi, fête des couleurs est connue

dans le monde entier. Au parc du Colosse, le rendez-vous aura lieu à 14h30. Cette année,

on innove on commence les festivités dès 10h et en mêlant différents animations et rites

des fêtes indiennes. c’est donc un dimanche placé sous le signe de l’amusement qui

clôturera notre manifestation.

Et si vous veniez vivre le Dipavali autrement ?

L’office de Tourisme de l’Est organise 2 journées de découvrir L’Inde Réunionnaise.

Mercredi 25 et vendredi 27 octobre, Réunionnais et touristes sont conviés à un voyage

vers l’Inde grâce à la cuisine, les cultes indiens, la musique, la mode et la danse. Puis

c’est autour d’un déjeuner indien qu’ils se retrouveront après la découverte en avant-

première des chars du Dipavali. réservations : 06 92 79 33 01