Feu et explosion dans un immeuble à la Possession

Grosse frayeur pour les résidents d’un immeuble qui a été évacué cette nuit à la Possession. Le feu aurait pris dans le sous sol de la résidence, ont indiqué les pompiers, dans une voiture. Mais cet auditeur, qui était à l’extérieur du bâtiment, a remarqué que les flammes étaient aussi en dehors du sous sol. Il s’agit d’un immeuble situé « à l’entrée de la Route du Littoral ». Les flammes étaient très hautes quand cet auditeur nous appelait, et l’arrivée des pompiers était imminente :

Julie témoigne sur [email protected] en nous fournissant une photo :

« A 2h du matin une voiture était en feu dans le parking d’un immeuble en face de chez moi à la possession. Une partie de l’immeuble a du être évacuée à cause du feu, de la fumée et des explosions qu’il y a eus !!! Des voitures endommagés, une carbonisée, clôture d’une maison juste à l’arrière de l’immeuble brûlée… C’était vraiment impressionnant vu la grandeur des flammes qu’il y avait et terrifiant à la fois surtout pour les habitants de l’immeuble et des alentours à cause du feu, de la fumé noire toxique et des explosions…. Donc voilà réveil en sursaut avec les explosions, les cris de mes parents en voulant réveiller les personnes dans l’immeuble pour leur prévenir qu’une voiture était en feu dans leur parking et donc de sortir de chez eux et de descendre immédiatement !! Puis les pompiers de la possession son arrivés et ont éteint le feu. »