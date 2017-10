Le « Fnac Réunion Game Tour » cette semaine

Une première à la Réunion : Le Fnac Réunion Game Tour du 16 au 20 Oct dans vos magasins Fnac.

Au programme, le grand tournoi sur Marvel VS Capcom, du Rétrogaming avec des anciennes consoles à tester, un concours de Cosplay pour une immersion dans le monde de vos héros et de nombreuses animations et stands. Le tout animé par Sébastien Briard de Geek Me All.

Lundi 16 Octobre à Fnac Ste-Marie de 14h30 à 18h30 (les qualifications – 32 participants maximum)

Mardi 17 Octobre à Fnac Epicéa de 14h30 à 18h30 (les qualifications – 32 participants maximum)

Mercredi 18 Octobre à Fnac Grand Large de 14h30 à 18h30 (les qualifications – 32 participants maximum)

Jeudi 19 Octobre à Fnac St-Benoit de 14h30 à 18h30 (les qualifications – 32 participants maximum)

Vendredi 20 Octobre à Fnac Le port de 14h30 à 18h30 (la grande finale – 16 participants maximum)

Lot à gagner pour le vainqueur du tournoi MARVEL VS CAPCOM : le pack XBOX ONE 1TO et le jeu « The Division ».

Pour vous inscrire ( au tournoi de jeux vidéos ou au concours Cosplay ), n’hésitez plus, rendez-vous dans votre magasin Fnac habituel.