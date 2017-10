Mode opératoire pour le défilé du Dipavali ce soir à St-André

C’est le jour J pour le très attendu défilé du Dipavali à St André sur le thème « De la lumière en musique ».

Le grand défilé de ce samedi 28 octobre va réunir ce soir plus de 2000 artistes, danseurs, et membres des associations de toute l’île, avec 7 chars réalisés sous la conduite d’artistes indiens venus spécialement à La Réunion pour l’événement. Le départ se fera au stade Baby Larivière à 17H45.Pour profiter du spectacle, installez vous tout au long du parcours : dans l’Avenue Ile de France, l’Avenue de la République et la rue de la Communauté jusqu’au Stade Sarda Garriga. À partir de 20h, émerveillez-vous devant le plateau artistique où différentes chorégraphies se succèderont avant le feu d’artifice.