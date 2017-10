Le Parlement européen demande de protéger les sucres de la Réunion

Dans un communiqué rédigé depuis Cayenne où il se trouve pour assister à la Conférence des Régions ultrapériphériques (RUP), le député européen Younous Omarjee fait savoir que le Parlement européen a demandé la protection des sucres de La Réunion dans l’accord commercial UE/Australie/Nouvelle-Zélande. Voici son communiqué : « au moment où nous nous réunissons à Cayenne pour parler de l’avenir des régions des Outremers européens, le Parlement européen adopte sa position sur les négociations commerciales entre l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Parlement demande, avec une large majorité, que ces accords prévoient un traitement adéquat pour les produits agricoles sensibles, en particulier des contingents tarifaires et de clauses de sauvegarde bilatérales effectives et rapidement utilisables, garantissant la suspension des préférences si l’entrée en vigueur de ces accords venait porter préjudice à ces secteurs sensibles. Pour les secteurs les plus sensibles, tels que les sucres spéciaux, le Parlement demande leur exclusion, le cas échéant, du champ des négociations.

Pour les Outremers, le Parlement européen demande que des dispositions précises et spécifiques soient accordées, afin de prendre en compte leurs intérêts particuliers dans ces négociations ».

Le député européen Younous Omarjee se réjouit de ce vote qui, dit-il, « reprend l’essentiel de l’amendement que j’ai déposé en commission commerce international (INTA), et qui confirme, encore une fois, que le Parlement est le théâtre des avancées et l’enceinte de défense des intérêts des Outremers dans cette bataille pour protéger nos productions ultramarines, bataille que nous continuerons à mener dans toutes les négociations à venir, comme par exemple avec le MERCOSUR ».