Le père de Bobby est décédé ce matin

La triste nouvelle est tombée ce matin : le papa de notre animateur Bobby est décédé ce jour à Saint Leu. Roland Rivière avait 75 ans et a succombé à un malaise. Il avait enseigné de longues années au collège de la Chaloupe Saint Leu en qualité de professeur de mathématiques. Sobrement, et avec douleur, Bobby nous te souhaitons, ainsi qu’à tes proches, nos plus sincères condoléances, et du courage dans cette douloureuse épreuve.