Le guide « le Petit Futé » version 2018 vient de sortir. et démarre ainsi « Île intense, le mot reste faible pour résumer la quantité d’émotions que vous vivrez à La Réunion. Ses cirques, pitons et remparts, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, vous donneront le vertige. Ses plages, ses lagons et son soleil brûlant vous séduiront au premier coup d’œil. Et les Réunionnais vous feront découvrir l’âme de leur petit pays, empreint d’une histoire coloniale qui a, littéralement, forgé son identité. Koman i lé, vous diront-ils pour vous accueillir chez eux, sur cette terre volcanique, patchwork du monde, aux influences en perpétuelle évolution. Le souffle coupé par la diversité de ses paysages, de ses climats, de son métissage, vous y répondrez naturellement Lé là ! (ça va), bien arrivé(e), sur ce caillou aux mille facettes, perdu dans l’océan Indien.

La Réunion unit une population qui pourrait à elle seule représenter le monde entier. Des peuples d’Asie, d’Afrique, d’Europe se côtoient tous les jours avec le plus grand respect pour les traditions des autres. Le clocher d’une église fera ainsi écho à l’appel du muezzin et les cuisines indiennes se marieront aux saveurs chinoises. Ici tout est prétexte au mélange. Il en va de même pour ses paysages : de ses canyons sauvages et torrentiels aux savanes africaines arides, vous passerez par les îlets, petits villages des hauteurs de l’île, qui renferment la mémoire des traditions réunionnaises et témoignent du façonnage tumultueux du relief de l’île par les cyclones et les éruptions volcaniques.

Le piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde, sera le point d’orgue de votre voyage. Avec un peu de chance, vous le verrez justement en éruption, ou, à défaut, vous pourrez vous promener sur la plaine des Sables, contrée aux allures de conquête lunaire, et sur ses précédentes coulées qui vous conduiront jusqu’à l’océan. Longez ainsi les côtes à la recherche de baleines à bosse, venues mettre bas dans les eaux chaudes de l’hiver austral. Les lagons, préservés, vous promettent quant à eux des rencontres colorées et enivrantes.

Pour les plus courageux, nombre d’activités à sensations fortes s’offrent à vous pour découvrir La Réunion sous un angle original : trail, canyoning, saut en chute libre, parapente, kitesurf, plongée sous-marine et bien d’autres sports détaillés au fil de cette nouvelle édition. Gardez donc les yeux grands ouverts, et suivez le guide pour goûter au vivre ensemble réunionnais, dans cet écrin de paradis. »

LE PETIT FUTE, comme le Guide du Routard ou autres guides, permet aux futurs touristes de se repérer à la Réunion, que ce soit pour les bons plans restaus, hôtels, ou les plus belles places à visiter. Les rubriques proposées sont : découverte, se déplacer, pratique, se loger, se restaurer, sortir, à voir – à faire, balades, shopping et sports – loisirs – détente

Ont été présentés dans l’édition 2018 : les plages (Boucan-Canot, Saint-Gilles les Bains, l’Ermitage les Bains et la Saline les Bains) ; les Hauts de l’Ouest (Bois de Néfles, Le Guillaume, la Petite France, le Bernica, les Colimaçons, etc.) ; Saint-Leu est ses alentours mais aussi par l’Etang Salé, Saint-Pierre et ses environs plus au Sud (la Ravine des Cabris, Montvert les Bas, Saint-Joseph, etc.) ; Grand Brulé, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne à l’Est sans oublier les Hautes Plaines (Grand Bassin, Bourg Murat, les forêts de Bébour, etc.), le Piton de la Fournaise et les cirques de Salazie, Cilaos et Mafate.

CREDIT PHOTO / Petit futé édition Réunion 2017-2018