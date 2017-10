Ibrahim Dindar s’est exprimé sur Radio Free Dom concernant la polémique liée à son habitation, partagée avec Nassimah Dindar dans le bas de la Rivière à Saint Denis. Ce week end, on a appris que le PNF, Parquet National Financier, allait se saisir du dossier.

« Tant mieux, indique Ibrahim Dindar, qui précise qu’il espère que le PNF se saisira aussi des conditions dans lesquelles les 2 millions d’euros d’aide au Journal de l’Ile ont été attribués. Vous aurez remarqué qu’il y a une sacrée cabale contre Nassimah ces derniers mois. Est ce que vous trouvez normal qu’un milliardaire reçoive cet argent, alors qu’il a des biens, qu’il peut renflouer son journal avec ses biens personnels, son immeuble au Chaudron, son hôtel, ou encore sa collection de voiture Porsche qui vaut 1 million d’euros ? Je m’interroge en tant que contribuable et citoyen sur la pertinence de donner deux millions à un milliardaire, pour ensuite faire un journal extrêmement politique et orienté. J’espère qu’on verra aussi les conditions d’attribution de la villa du Moka, je suis « pour » qu’on aille au fond des choses. Je n’ai pas les preuves pour dire que untel pilote untel, mais ce journal a fait des pressions sur nous , quand j’etais élu, pour les publicités. Il y a beaucoup de choses qui sont foireuses et dont nous parlerons à l’occasion, ce n’est pas un souci », indiquait sur Free Dom Ibrahim Dindar :