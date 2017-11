Le Premier ministre malgache fait le point sur la peste à Madagascar

L’heure est à l’optimisme, dixit le Premier ministre malgache, Olivier Solonandrasana Mahafaly qui a répondu aux questions de notre journaliste par rapport à l’épidémie de peste à Madagascar. Après près de deux mois de lutte acharnée contre la propagation de la maladie, le gouvernement malgache constate une importante amélioration. La situation serait déjà maîtrisée.

La rentrée scolaire a finalement pu avoir lieu lundi dernier après plus d’un mois de report et de prolongement des « vacances pestes ». Le ministère de l’Education nationale a indiqué que toutes les conditions sont déjà réunies pour assurer le bon déroulement de l’enseignement dans les circonscriptions scolaires touchées par l’épidémie.

Le Premier ministre malgache rassure également les touristes, notamment les Réunionnais, qui envisagent de se rendre à Madagascar que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises par le gouvernement malgache pour assurer leur santé. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’OMS et les partenaires ne cesse de renforcer les mesures déjà prises pour protéger et les citoyens et les touristes.