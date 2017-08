Le rapatriement de Marie Stanislas pourrait coûter 10 000€

La mobilisation continue pour Marie Stanislas Boutiana. Cette réunionnaise de 32 ans, maman de deux enfants, a appris qu’elle était atteint d’un cancer incurable. La maladie la ronge, elle est en métropole, et son souhait ultime est de mourir auprès des siens à Saint Paul. Pour cela, il faut un rapatriement sanitaire, et la tâche est difficile, car il s’agit de trouver de la place dans un avion qui accepte qu’elle voyage allongée, avec un lit médicalisé, un médecin et un lourd matériel médical. Grâce à l’action conjuguée de l’association Petit Coeur d’Aurélien Centon et de l’association « Un autre regard » de Guillaume Kichenama, des accords seraient en cours de négociation avec des compagnies locales.

En effet, le recours à un avion spécialisé coûte beaucoup trop cher : 40 000 euros. Une compagnie réunionnaise aurait avancé le tarif de 9700 euros hors les équipements médicaux, par un possible aménagement de l’arrière d’un avion, en supprimant 5 sièges . Ainsi, cela permettreait à la réunionnaise, actuellement hospitalisée à la Roche sur Yon, de faire cet ultime voyage vers son île natale. Marie Stanislas appelait Free Dom hier, voici son intervention.

Aucun appel au don n’est lancé pour l’instant, précise Aurélien Centon, tant que le montant définitif n’aura pas été acté avec la future compagnie aérienne. Mais le temps presse, car l’état de santé de cette jeune maman se dégrade de jour en jour. Selon ses medecins de métropole, il ne lui resterait que quelques semaines à vivre.