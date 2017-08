Le réseau Alternéo se renouvelle

Voici le communiqué :

La CIVIS va renouveler sa délégation de service public pour l’exploitation de son réseau de transport urbain, Alternéo, desservant les communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite-Ile, L’Etang Salé, Cilaos et Les Avirons. Ce renouvellement est placé sous le signe d’une offre de transport renforcée, de la mise en place de nouveaux services pour les usagers, de moyens plus importants, d’un personnel plus nombreux et d’un recrutement local.

L’offre de transport va être améliorée pour mieux répondre aux besoins de la clientèle

Le nombre de lignes passera de 56 à 58 et pour améliorer la régularité, l’efficacité et la qualité du service proposé, certaines lignes seront réorganisées. La fréquence moyenne des lignes principales aux heures de pointe seradoublée : un bus passera toutes les 15 minutes contre 30 minutes aujourd’hui. L’offre kilométrique pour les lignes régulières sera maintenue et l’offre kilométrique du transport à la demande sera augmentée de 500 000 kilomètres. L’amplitude horaire des passages de bus sera étendue de 14 heures à 15 heures. Un service de transport pour les personnes à mobilité réduite sera créé.

Enfin, le transport à la demande ne sera pas en reste : les lignes régulières aux heures creuses, le service Noctambus et le service de porte à porte proposé par la CIVIS vont également être enrichis.

Des innovations de services pour les usagers et des moyens plus conséquents

A l’heure où l’insécurité et la fraude sont des thèmes récurrents, la CIVIS dédie des moyens supplémentaires aux missions de sécurité, de contrôle et de médiation. La circulation des informations aux voyageurs est également en développement avec la mise en place d’un système d’aide à l’exploitation et d’information voyageur permettant une information aux usagers en temps réel. Une nouvelle billettique sans contact verra le jour dès 2018. Dans la même optique de répondre aux attentes des usagers, des enquêtes de satisfaction seront réalisées, un référent qualité ainsi que des comités d’usagers vont être développés. Quant aux véhicules du réseau Alternéo, un nouveau centre technique sera créé pour optimiser leur utilisation.

Un personnel plus nombreux et recruté localement

Le nombre de salariés au service du réseau Alternéo passera de 433 à 511. Le personnel sera recruté presque exclusivement sur notre territoire et un plan de formation ambitieux sera mis en œuvre. Les différents prestataires du réseau Alternéo seront aussi sélectionnés localement, connaîtront le réseau et auront une bonne connaissance

du territoire de la CIVIS.